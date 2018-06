Urban boat party: festa in barca tra meraviglie naturali e danze scatenate

Al via domenica 24 giugno la festa in barca più scatenata dell'estate: tre ore attraverso le meraviglie del Conero, navigando a largo dal porto di Numana fino a Portonovo e Sirolo, attraversando le "due sorelle" accompagnati dal sound urban, hip hop e reggaeton. Ci si imbarca alle 15.15 dal molo sud di Numana per partire alle 16 e rientrare alle 19. Prezzo unico in prevendita: 10€ e 15€ comprensivo di escursione in barca, buffet di frutta, bagno, drink di benvenuto e gadget.

Informazioni e prenotazioni: Carlotta: ‭333.3575017‬ e Manuel: ‭348.1459102‬. In caso di maltempo il biglietto è valido per i successivi eventi o, al contrario, è possibile chiedere il rimborso.