Urban boat party: si salpa con la disco-barca per il Conero

Immagina una crociera in barca di tre ore attraverso le meraviglie del Conero, navigando a largo dal porto di Numana fino a Portonovo e Sirolo, attraversando le "Due sorelle" per poi fare il bagno in una spiaggia inaccessibile. Immagina di fare tutto ciò immerso nelle atmosfere di un Urban Party, ballando musica hip hop, r&b e reggaeton e bevendo il tuo cocktaill preferito. Si salpa alle ore 16.15 presso il molo Sud di Numana (ultimo molo alla destra dell'accesso principale al porto) e si parte alle ore 17, escursione e bagno in spiaggia privata con rientro al porto di Numana ore 20 circa.

Il costo è di 15 euro con escursione, drink e bagno. Per informazioni e prenotazioni: Carlotta ‭333.3575017‬ e Manuel ‭348.1459102‬.