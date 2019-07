Up to eleven: Macca e Monta in consolle con il rock anni '60

Venerdì 12 luglio il rock anni '60 entra prepotentemente al Lazzabaretto con la serata Up to eleven di Macca e Monta. Dai Rolling Stones agli Who, dagli AC/DC ai Nirvana: l'energia delle rock band che hanno fatto la storia passa per la puntina dei due deejay che animano la folla fino alle 2 di notte.

La serata ha inizio alle 22 ed è ad ingresso libero.