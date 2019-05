Univpm: arriva il convegno su marketing e comunicazione sportiva

L’Univpm abbraccia il grande sport. “Giornalismo sportivo, comunicazione e marketing: nuove frontiere del racconto e modelli integrati di sviluppo del linguaggio e delle performance nell'ecosistema sportivo”. E’ questo il titolo del convegno fissato per martedì 14 maggio e finanziato dall’Università Politecnica delle Marche. Appuntamento a partire dalle ore 12:30 (aula A1) presso la Facoltà di Economia G.Fuà di Univpm (Caserma Villarey – Piazzale Martelli Ancona).



Professionisti del marketing e della comunicazione sportiva si confronteranno davanti a una platea composta da studenti, tecnici del settore e semplici appassionati, fornendo spunti e contributi stimolanti sulla base delle proprie esperienze professionali e competenze.

All’ordine del giorno la comunicazione sportiva a più livelli. Fondamentale rilevanza avrà il tema del digitale ovvero il come sono cambiate le strategie di comunicazione e relativi modelli in un’era sempre più digitalizzata. Gli ospiti del convegno saranno: Giammarco Menga (Giornalista Mediaset), Enrico Bertoni (Responsabile Area Digital Azimut Leo Shoes Modena), François Salvagni (Allenatore Mulhouse Ligue A e Direttore Coach Factor, vincitore negli anni di Challenge Cup, Coppa Cev e del premio L.Razzoli come miglior coach), Mauro Cavina (Conduttore sportivo Tv Telestense, Responsabile comunicazione Basket Ferrara 2018 e ispettore Gambero Rosso con esperienza triennale come manager presso Bruno Barbieri Chef) e Lorenzo Governatori (Direttore Marketing e Comunicazione Sutor Basket Premiata Montegranaro). Modera l’incontro il giornalista sportivo Daniele Bartocci. Ai cinque relatori, in relazione all’esito finale di alcuni incontri sportivi di serie A, potrebbero aggiungersi altri due relatori di calibro internazionale. La partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutti. L’aula della Facoltà di Economia di Ancona in cui si terrà il convegno sarà la A1, da 156 posti a ‘gradinata’. Sugli spalti è attesa la presenza di vari personaggi sportivi e professionisti. L’attività è organizzata dall’associazione studentesca Azione Univpm e finanziata dall'Università Politecnica delle Marche.