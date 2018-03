Università, cittadini ed istituzioni incontrano la Privacy e la Security

Privacy e security, i reati informatici e la gestione del problema nelle imprese, nelle aziende sanitarie e nelle pubbliche amministrazioni. Il tema, quanto mai attuale, sarà approfondito da diversi relatori, tra questi il Rettore Prof. Sauro Longhi, Michele Caporossi Direttore Generale Ospedali Riuniti di Ancona, Maurizio Mangialardi Presidente Anci Marche e il Vice Questore Cinzia Grucci Comandante Polizia Postale delle Marche oltre a docenti ed esperti del settore. La tavola rotonda dal titolo "Cittadini e Istituzioni incontrano la Privacy e la Security", si terrà sabato 24 marzo 2018 ore 10:00 alla Facoltà di Economia "G. Fuà" nel P.le Martelli, 8 ad Ancona. Verranno infine consegnati i diplomi ai partecipanti alla I edizoine del Corso di perfezionamento in "Privacy e Potere di Controllo" istituito dall’Università Politecnica delle Marche in collaborazione con la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino e l’Associazione Europea Protezione Dati, gli stessi enti che hanno organizzato la tavola rotonda.



IL PROGRAMMA:

Presiede il Rettore Prof. Sauro Longhi

Discussione:

Michele Caporossi, Direttore Generale Ospedali Riuniti di Ancona

Maurizio Mangialardi, Presidente Anci Marche



Privacy e Security: scenari e (in)consapevolezza del problema

Marco Baldi, Franco Chiaraluce e Luca Spalazzi Facoltà di Ingegneria Univpm



I reati informatici

Vice Questore Cinzia Grucci Comandante Polizia Postale delle Marche



La figura del DPO e gli obblighi di imprese, pubbliche amministrazioni e aziende sanitarie

Security National Tutor Giulio Botta Associazione Europea Protezione Dati



La II Edizione dl Corso di perfezionamento in "Privacy e Potere di controllo"

Prof. Antonio Di Stasi Direttore del Corso