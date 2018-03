Università, si apre il ciclo di incontri "La storia e i problemi contemporanei"

Si apre giovedì 22 marzo il ciclo di incontri “La storia e i problemi contemporanei” organizzato dalla rivista scientifica omonima diretta dal prof. Roberto Giulianelli, in collaborazione con la Facoltà di Economia "G. Fuà" e il Dipartimento di Scienze economiche e sociali dell'Università Politecnica delle Marche. L’iniziativa è rivolta non solo a studenti e docenti, ma anche alla cittadinanza.



I temi affrontati nei cinque appuntamenti in programma sono ad ampio spettro, dunque capaci di catturare l’attenzione e la sensibilità di un vasto pubblico. In particolare, si intende riflettere, con gli strumenti propri della storia e affidandosi a studiosi di prestigio, su argomenti di grande attualità. Le questioni poste al centro della discussione saranno quelle della salute e dell’ambiente in Italia, dei consumi in Europa, dell’uso pubblico della storia, del rapporto fra politiche energetiche e formazione degli Stati nel mondo arabo, infine dell’eredità politica del “compromesso storico”. Gli incontri si terranno alla Facoltà di Economia, in P.le Martelli, 8 ad Ancona, in Aula B2, alle ore 16:30.