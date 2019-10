Una vita da libidine show: Jerry Calà sul palco del Miami

Sabato 19 ottobre al via al Miami di Monsano l'inaugurazione della grande festa anni '70, '80 e '90 con tanto di super ospite: lo showman Jerry Calà che si esibisce sul palco con il suo "Una vita da Libidine Concert Show". A seguire in consolle salgono i deejay e gli artisti che con la loro musica hanno fatto ballare intere generazioni negli anni più splendenti della disco music. La serata è dediata al pubblico over 30.

I prezzi: Cena e tavolo per tutta la sera con bottiglia di prosecco, 35 euro. Tavolo con bottiglia di prosecco, 25 euro. Ingresso con drink: 15 euro. Info prenotazioni 338.9399552.