Una notte sbagliata: Marco Baliani in scena alle Muse

Dal 12 al 19 novembre al teatro delle Muse prende il via lo spettacolo Una notte sbagliata, di e con Marco Baliani. Un magistrale Marco Baliani ricerca nuove possibilità narrative ed esplora quella zona oscura dove si scatena la violenza. Una notte qualunque che diventa Una notte sbagliata. È da poco passata la mezzanotte e Tano, il protagonista della storia, esce a quell’ora insolita per portare fuori il suo cane in un giardinetto abitato da ombre di foglie, tagli di luci di luna grigia, muri graffiati.

Biglietti (in vendita dal 14 settembre): 32 euro platea intero e 28 euro platea ridotto (possessori MTCard oro/OperaCard). È consigliato l'acquisto in prevendita.