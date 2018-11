Una donna un racconto: il laboratorio culturale organizza due incontri sulle donne

Nel mese di novembre in cui si riflette sulla violenza contro le donne, l'iniziativa "Una donna, un racconto", promossa dall'associazione "Laboratorio Culturale", vuole proporre motivi di approfondimento e di riflessione su alcuni problemi del nostro tempo, in particolare sulla condizione delle donne, indifese dinanzi a certe situazioni, ma anche capaci di dimostrare la loro forza interiore nel superare le difficoltà della vita. I temi del lavoro, della maternità, del dolore, della violenza, del tradimento, del perdono emergono dai racconti di sei scrittrici, che verranno presentati alla Pinacoteca "F. Podesti" (ingresso Via Pizzecolli) in due incontri, che hanno avuto il patrocinio del Comune di Ancona e quello della Commissione per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna della Regione Marche.



Nel primo incontro, che si svolgerà venerdì 30 novembre alle ore 17.00, interverrà l'assessore alla Cultura del Comune di Ancona Paolo Marasca e saranno presenti le scrittrici Laura Appignanesi, Iride Cristina Carucci e Giorgia Coppari. Nel secondo incontro, che avrà luogo il 6 dicembre, sempre alle ore 17.00, saranno presenti le scrittrici Maria Grazia Maiorino, Renata Mambelli e Luciana Montanari. Condurrà gli incontri la professoressa Maria Grazia Camilletti, già presidente dell'Istituto di Storia del Movimento di Liberazione delle Marche, assessore per due mandati presso il Comune di Ancona, autrice di saggi e libri di storia. L'attrice Liliana Gallo leggerà i brani selezionati. Alla fine degli incontri verrà distribuito ai presenti il libro "La visione del mondo al femminile", pubblicato tra i Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, che contiene i sei racconti, nonché gli atti di due iniziative storico-letterarie, promosse da "Laboratorio Culturale" nel 2017.