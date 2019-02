Un gatto a Parigi: proiezione da Oscar al Cinemuse

Domenica 24 febbraio 2019 ore 17.00 al Cinemuse di Ancona proiezione del film Un gatto a Parigi, per la regia di Alain Gagnol e Jean-Loup Felicioli. Biglietto: 5 euro.



Nominato agli Oscar per il Miglior film d’animazione nel 2012, il film parla di Dino un gatto dalla doppia vita. Di giorno vive con Zoe, una ragazzina la cui mamma, Jeanne, è agente di polizia. Di notte lavora con Nico, un ladro dal grande cuore. I due registi, Felicioli e Gagnol entrambi appartenenti al prestigioso studio “Folimage”, sono due firme ben note a chi si interessa di un cinema d’animazione che esca dagli schemi della ripetitività grafica. In questo loro primo lungometraggio dimostrano come sia possibile coniugare un disegno interessante anche per un pubblico adulto con una storia che messa a confronto con i modelli classici ne esce vincente per originalità.