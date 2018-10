Umberto Smaila: torna al Noir il celebre cabarettista-imprenditore

Umberto Smaila sale sul palco del Noir di Jesi sabato 13 ottobre per una speciale cena che dura fino all'alba. Musica dal vivo, allegria, divertimento e tante canzoni vicine al cuore di tutti con il mitico Umberto Smaila, celebre negli anni '80 per la partecipazione al sexy show Colpo Grosso in onda su Italia 7 e a tanti programmi televisivi dell'epoca.

Ingresso con cena a buffet (acqua, vino e caffè compresi) tavolo in sala grande per tutta la notte (con bottiglia compresa): 30 euro. Ingresso con cena servita nel privee (acqua vino e caffè compresi) e tavolo nel privee per tutta la notte (con bottiglia compresa) 30 euro. Ingresso dopo cena dalle 23 e ingresso donna 10 euro entro mezzanotte. Info/tavoli 3389399552.