Umbertì: il reading in libreria dell'autore Tommaso Buglioni

Al via il reading di brani tratti dal libro Umbertì che Tommaso Buglioni, in arte Tom Tattoo, terrà venerdì 22 febbraio alle ore 18.30 presso la libreria Gulliver Mondadori di Ancona.

Al di là dell'età e del dove ci si trovi adesso, ogni volta che si parla di Umbertì, ognuno ha ricordi e aneddoti che vengono raccontati con divertimento, dolcezza, nostalgia, rabbia e sofferenza. Umberto Ceccarini è ancora una figura che percorre le strade della città nella memoria di chi, in momenti diversi, quella città l'ha vissuta e, come una calamita, raccoglie attorno a sé altre presenze immancabili, da Didodado a Birbacciò e Zorro, così come luoghi iconici come le trattorie e le cantine che frequentava. L'autore, Tommaso Buglioni, restituisce tutto questo con una carica a tratti divertita e a tratti malinconica, fino ad arrivare a momenti di disperazione e sconforto. Il racconto è in chiave onirica, dove monologhi, dialoghi e immagini si susseguono senza una sequenza temporale, ma percorrendo le strade della memoria e del sogno. Il dialogo aperto fra le due anime, quella di Umbertì e quella di Tommaso, avviene solo in parte nella realtà, dove negli anni hanno scambiato rapide e fulminanti battute, ma si svolge in particolar modo nella mente dell'autore che, dalle sue osservazioni e dai racconti di prima mano, ha immaginato pensieri e riflessioni di un uomo, Umberto, che in verità ha sempre raccontato pochissimo. Tommaso Buglioni ha colto la scintilla nello sguardo di Umbertì e l'ha fatta diventare pensiero, nutrendolo con riflessioni ed esperienze proprie. Per questo reading l'autore ha selezionato alcuni brani di prosa e alcune poesie che sarà lui stesso a leggere, accompagnato dalla musica struggente dell'organetto di Fabrizio Redaelli, cercando di restituire le suggestioni e l'atmosfera del libro. L'evento è aperto a tutti.