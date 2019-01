Gli uccelli: il maestro del brivido torna in versione restaurata

Appuntamento da non perdere per i cinefili: Gli Uccelli di Alfred Hitchcock torna sullo schermo del Nuovo cinema Azzurro in versione restaurata lunedì 7 gennaio alle ore 21. Il film è in lingua originale con sottotitoli in italiano mentre il biglietto ha il prezzo di 6 euro intero e 5 euro ridotto.

La trama: in un negozio di animali di San Francisco, s'incontrano e si conoscono l'avvocato Mitch Brenner e la ricca e famosa Melanie Daniels, figlia dell'editore di un grande giornale. Mitch finge di scambiarla per una commessa e le domanda una coppia di "inseparabili" (Love Birds) per il compleanno della sorellina Kathy. Melanie, indispettita ma anche affascinata, decide di recapitargliela di persona, per fargli una sorpresa. Non trovandolo in città si spinge fino a Bodega Bay, dove l'uomo passa i fine settimana con la madre e la sorella. Qui, però, Melanie viene inspiegabilmente attaccata da un gabbiano alla testa. Ed è solo il primo di una serie di attacchi inquietanti degli uccelli, sempre più numerosi e feroci, contro gli abitanti della cittadina.