U-bahn party: venerdì si balla con il deejay Massimino Lippoli

Il deejay Massimino Lippoli arriva all'U-bahn venerdì 12 gennaio. Dalle 23 il dance floor si scatena al ritmo di house. Massimino Lippoli è stato uno dei primi dj italiani ad esibirsi sulle consolle di Ibiza a partire dal 1982, facendo ballare negli anni a seguire migliaia di persone al Pacha e allo Space, tanto che ciò gli valse il disco d'oro come miglior dj 1989/90. Sicuramente un pioniere dell'house, ha seguito e anticipato le evoluzioni della stessa e oggi è ancora il resident star dj del We Are Echoes e del Magic Monday, nonché top guest in tutte le migliori serate d'Italia.

Ingresso libero con consumazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: 071 804358.