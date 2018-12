U-bahn: a Capodanno si balla con Leo Maculan

All’U-bahn a Capodanno si cena e si balla tutta la notte con uno spettacolo coinvolgente di Leo Maculan band e Marco Polverini deejay. Ingresso, cenone e bollicina con Intrattenimento: 90 euro.

Menù di capodanno: Antipasto: sashimi di salmone in cevice, spiedini di polipo in salsa ykitori, capasanta su quinoa rossa, tataki di tonno in crosta di sesamo. Primo: riso all’astice con zafferano e miso bianco. Secondo: ombrina in salsa di miso e aji amarillo dolce: sfera di cioccolato con bavarese fava di tonka. Vino: ribolla gialla e caffé. Bollicina per il brindisi di mezzanotte. menù bimbi fino a 10 anni 40 EURO, inizio cenone ore 21.00 e dopo cena Ingresso Libero con consumazione: 15 euro.