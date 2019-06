TZN 2020: il tour di Tiziano Ferro fa tappa al Del Conero. 72 ore per acquistare i biglietti

Tiziano Ferro annuncia il suo nuovo attesissimo tour “TZN 2020”. Dodici grandi concerti che lo vedranno protagonista negli stadi italiani e il tour farà tappa il 20 giugno 2020 ad Ancona proprio allo Stadio Del Conero. I biglietti per i concerti saranno disponibili in anteprima esclusiva per i titolari di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10.00 di venerdì 14 giugno 2019 (per 72 ore) sul sito www.ticketone.it/ intesasanpaolo, dove saranno reperibili le informazioni per accedere all’anteprima. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di lunedì 17 su www.livenation.it, www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Venerdì 31 maggio è uscito in radio il singolo “Buona (Cattiva) Sorte”, primo estratto dal nuovo album “Accetto Miracoli” atteso per il 22 novembre prossimo su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia). In “Buona (Cattiva) Sorte” la voce e la melodia di Tiziano si fondono con gli interventi vocali e l’inconfondibile stile di Timbaland. Il brano è una hit soulful che abbatte le barriere geografiche e crea il perfetto connubio tra la scrittura potente di Ferro e il beat del producer americano. R101 è la radio ufficiale del tour.