Two half dogs: saltarello di Pasquetta con musica e buon cibo

Torna lunedì 2 aprile alla Fonte della Serpe la tradizione popolare con i suoi canti, i suoi balli, con l'allegria dello stare insieme e di giocare con le musiche e i passi guidati dal meraviglioso duo dei Two Half Dogs, Silvano Staffolani e Paolo Polverini, accompagnati da altri musicisti e cantanti a sorpresa. Chitarra, organetto diatonico e tamburello gli strumenti utilizzati per ripercorrere un viaggio ideale tra le Marche e il mondo, uniti dal filo conduttore dell' organetto strumento principe nelle danze tradizionali e popolari. Sarà come sempre presente il gruppo osimano di Balli Popolari "Il cielo in una danza" che con la loro energia e la loro conoscenza ci coinvolgeranno nelle danze tradizionali della nostra terra ma anche di altre varie nazioni.



Alle ore 13,00, per chi volesse, nel bel giardino della Fonte della Serpe o all' interno dei locali (se il tempo non dovesse essere clemente), si pranzerà tutti insieme con un menù di Pasquetta con piatti come sempre ispirati alla tradizione con prodotti di provenienza a chilometro zero. Gradita prenotazione entro domenica 1 aprile.Dalle ore 15,00 e per tutto il pomeriggio musiche, canti, balli e giochi con i "Two Half Dogs". Adatto ai bambini.





Gallery