Two half dogs e i balli popolari alla Fonte della serpe

Saabto 7 settembre alla Fonte della Serpe torna la tradizione popolare, torna la musica folcloristica, tornano i balli che si tramandano dalla cultura popolare con i Two half dogs.



La Fonte della Serpe aprirà alle ore19 per chi vuol fare un aperitivo o cenare comodamente nell'accogliente giardino. I Two Half Dogs saranno pronti a farvi ballare e saltare al calar del sole, in un susseguirsi di ballate e ritmi coinvolgenti e divertenti. Per info e prenotazioni:

373 7518889.