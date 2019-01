Tv, social e videogames: l'incontro per sensibilizzare sul tema

Giovedì 24 gennaio si tiene alle 18 l'incontro formativo affronterà tematiche di grande interesse, approfondendo come i social influiscano profondamente sui nostri comportamenti e stili di vita. In particolare come l’educazione dei nostri figli abbia subìto tanti e tali mutamenti, come la pedagogia e psicologia dell’età evolutiva siano chiamate a rispondere sulla giustificata ed ineludibile presenza della tv, dei media e dei tablet e come tale invadenza si concili con i bisogni del bambino/ragazzo di giocare, di sviluppare amicizie reali e non virtuali e di comunicare. Questo ed altri temi verranno affrontati secondo un’ottica che cercherà di portare al centro della discussione il bambino/adolescente e la giusta distanza tra i suoi bisogni e un mondo tecnologico e digitale che respira.



L'incontro si tiene presso la sala Convegni “Ylenia Morsucci” dell'associazione La Strada di ERM, in via Madre Teresa di Calcutta 1/A Ancona. Contributo: €10 , sconto per i soci La Strada Di ERM. Per informazioni: tel. Segreteria: 3451105582; email: lastradadierm@gmail.com.