Chicos Mambo, gli uomini in tutù stregano la Fenice

Gli uomini in tutù conquistano la Fenice. Sabato 24 febbraio arrivano i Chicos Mambo a Senigallia per uno spettacolo che viaggia a cavallo tra danza, acrobazie e comicità. Fondata a Barcellona nel 1994 dal francese Philippe Lafeuille, la compagnia conta oggi sei danzatori la cui esperienza e tecnica vengono messe al servizio dello humor e della parodia. Travestiti da ballerine, i Chicos Mambo danzano in tutù i grandi brani del repertorio trasformandosi con camaleontica bravura dal classico cigno alle donne in passerella e sottoveste di Pina Bausch.



Lo spettacolo ha inizio alle 21 e i biglietti vanno da 15 a 25 euro. Le prevendite si possono acquistare sul sito vivaticket.