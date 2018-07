Tutto questo è fado: la musica Marco Poeta in prima internazionale

Giovedì 12 luglio alle ore 21,30 presso la Corte della Mole Vanvitelliana si terrà Tutto questo è Fado, il primo appuntamento della rassegna Sensi d’Estate organizzata dal Museo Tattile Statale Omero e giunta quest’anno alla diciassettesima edizione. Lo spettacolo è una prima internazionale: Marco Poeta presenta un concerto che celebra l’antica tradizione del fado di Lisbona con ospite speciale Jorge Fernando, chitarrista storico di Amalia Rodrigues, nonché scrittore, poeta, produttore e arrangiatore di Mariza, Ana Moura, Misia. Con lui e Poeta alla guitarra portuguesa anche la cantante Maria Mazzotta e Paolo Galassi al basso acustico. Verranno proposti brani della grande Amalia Rodrigues, di Lucilia do Carmo, Beatriz de Conceçao, Argentina Santos e del compositore e chitarrista Carlos Paredes. Marco Poeta, marchigiano doc di Recanati, ha portato il fado in Italia collaborando con i più grandi interpreti tra cui Ricardo Ribeiro, Raquel Tavares, Maria José Nobrega; ha iniziato la divulgazione del fado con Eugenio Finardi e Francesco di Giacomo, lavorando in seguito con Peppe Servillo e gli Avion Travel, Enzo Gragnaniello, Silvia Mezzanotte, Lucio Dalla e molti altri.

L’evento si svolge in collaborazione con Fidapa Bpw, sezione di Ancona-Riviera del Conero che ha contribuito alla serata inaugurale di Sensi d’Estate riconoscendo nel fado una forma poetica e musicale che trasmette l’anima di un popolo, dei suoi uomini e in particolare delle sue donne, come la grande Amalia Rodriguez. L'ingresso è libero.