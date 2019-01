"Tutti per uno" con Cristina D'Avena al Centro Commerciale Auchan Conero

Domenica 13 gennaio lo show con l’artista amata dai bimbi e la partecipazione di Andrea Prada

Cantante, attrice, conduttrice, ma soprattutto interprete di quasi tutte le sigle dei cartoni animati: Cristina D’Avena esordisce a soli 3 anni allo Zecchino d’Oro e, da quel momento, non ha mai smesso di amare la musica. Una grande passione che la porta, ancora oggi, a girare tutta l’Italia con imperdibili spettacoli. Proprio come accadrà al Centro Commerciale Auchan Conero domenica 13 gennaio alle ore 16.30 con il game show “Tutti per uno”.

Durante questo speciale appuntamento gratuito, tutti i visitatori della Galleria saranno coinvolti in sfide canore ed esilaranti gag, per trascorrere un piacevolissimo pomeriggio in compagnia. Dopo lo show, alle ore 18.00 Cristina D’Avena firmerà le copie del suo nuovo album “Duets Forever”, che si potrà acquistare direttamente al Centro Commerciale Auchan Conero presso la libreria Giunti al Punto e presso l’Ipermercato Auchan.