“Tappa e vinci”, mercoledì la festa con premiazioni

OSIMO – Torna per il sesto anno consecutivo il concorso promosso da Astea Spa “Tappa e vinci”, con premi in buoni spesa e festa finale al parco VerdEnergia di Campocavallo. Attraverso questo progetto il Gruppo Astea vuole sensibilizzare i bambini delle scuole materne e degli asili nido di Osimo al riuso di tappi di plastica delle bottiglie. I tre plessi che nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 hanno raccolto più tappi in rapporto al numero di bimbi iscritti riceveranno dei ricchi buoni spesa offerti da Astea per l’acquisto di materiale didattico. Ma anche le altre 15 scuole fuori dal simbolico podio avranno un regalo da parte della multiutility, sempre sotto forma di materiale didattico utile a maestre e alunni.

Nel corso dell’anno considerando le 18 scuole coinvolte nel concorso sulle 19 contattate, sono stati ben 1.109 gli alunni che hanno contribuito mettendo da parte i tappi di bottiglia. Ovviamente i plessi con maggior iscritti sono riusciti a differenziarne più chilogrammi ma nei riconoscimenti Astea prende in considerazione la quantità pro capite dei tappi raccolti dagli alunni di ogni scuola. Le tre scuole prime classificate insieme hanno raccolto quasi 900 chilogrammi di tappi, mentre in totale, tra i 18 plessi che hanno aderito al concorso, ne sono stati differenziati ben 2.684,80 kg.

Per festeggiare tutti insieme il risultato mercoledì 20 giugno dalle 9,30 alle 11,30 Astea organizza al parco VerdEnergia di via Cagiata a Campocavallo una conviviale con tutte le scuole che hanno partecipato al concorso “Tappa e vinci”. Gli scolari e i docenti saranno accompagnati con un apposito trasporto scolastico. Al loro arrivo, prima della cerimonia di consegna dei buoni spesa e del materiale didattico, i bambini saranno accolti da una buona merenda e potranno poi divertirsi con il Mago Pierre e gli animatori della Croce Rossa di Osimo. All’evento potranno partecipare anche i genitori dei bambini.

“Partito come un gioco per sensibilizzare gli alunni fin da piccolini al riuso, questo concorso –commenta il direttore generale di Astea Massimiliano Belli Riderelli- sta diventando un appuntamento tradizionale per i nido e le materne di Osimo. Sono tanti i bambini che durante l’anno scolastico hanno riciclato i tappi, che Astea remunererà alle scuole tramite materiale didattico e buoni spesa per le prime tre in graduatoria in base alla media di tappi raccolti per ogni bambino e che ora finiranno nel ciclo della differenziata”.