Tunga Love Musical: torna la notte scatenata arcobaleno

Serata all’insegna della musica friendly sabato 23 febbraio al Noir Club di Jesi. Si torna a ballare con il Tunga Love Musical, il più che consolidato format che da anni infiamma le serate più arcobaleno della riviera. In collaborazione con Disorder e Love is Love Ancona, si parte alle 23 con il concerto live del duo “The Scarlet L”, per poi proseguire con la musica di Janina, Milla, T e RRose che si alterneranno in console.

In seconda serata spazio a Fuoriorario 1993 con David Scaloni, dj resident delle discoteche Noir e Miami. Divertimento assicurato, musica di qualità e occasione di nuovi incontri da non perdere. Per informazioni e prenotazioni 338.9399552. Ingresso omaggio uomo/donna over 25 entro le 2. Ingresso omaggio donna over 20 entro le 1, over 20 euro 13, under 20 euro 20. Tavoli euro 20.