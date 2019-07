Venerdì 2 agosto arriva il tropical taxi alla Rotonda di Ancona.

Dalle 19 in poi al via il deejay set con musica cumbia, world ed ethno, ai controlli Doda e Andrea in arte White Mantra e Te-rà. Per allietare la sete ci sono moijto e moskito a 5 euro e possibilità di fare un goloso aperitivo-cena. L'ingresso è libero e aperto a tutti.