Troll, incantesimi e cavalieri: terzo appuntamento con i concerti animati

"Troll, incantesimi e cavalieri" è il titolo del terzo dei Concerti Animati, settima edizione per bambini e famiglie, organizzato dall'Associazione ZonaMusica di Ancona, che andrà in scena domenica 16 febbraio alle ore 11 del mattino presso il Ridotto del Teatro delle Muse. Uno speciale appuntamento capace di trasportare il pubblico in tempi a noi lontani. Prezzi: bambini 5 euro, adulti 7 euro. Prezzo famiglia: 20 euro.



Basterà chiudere gli occhi e ascoltare i Winileod per ritrovarsi in un castello fra dame e cavalieri, accompagnati da strumenti medievali e dalle loro sonorità per noi insolite. Il gruppo, il cui nome deriva dal germanico "canti amici" e stava ad indicare i canti popolari, sono un nuovo e originale progetto di archeologia sperimentale musicale, nato nel 2014 nella compagnia di scherma antica Fortebraccio Veregrense in provincia di Fermo. I Winileod nascono con l'intento di ricercare, esplorare e ricostruire la musica medievale, proponendo brani sopratutto di natura popolare e profana, attingendo dalla tradizione orale, dai manoscritti e dall'epica, con un repertorio che copre l'arco temporale dal VI al XI secolo. Elemento innovativo del gruppo è quello di utilizzare e in parte anche di realizzare repliche degli strumenti dell'epoca giunti fino a noi tramite reperti e iconografie, come la lira di Trossingern e i flauti di osso o la citola carolingia e la crotta gallese. Il concerto di domenica sarà un'ottima occasione per far scoprire ai più piccoli il periodo medievale, con i suoi particolari personaggi e le sue antiche leggende che riprenderanno vita, colore e suono.