Trofeo Gianfranco Vitaloni: allo stadio su due ruote

Il 30 dicembre al via la gara ciclistica con il trofeo Gianfranco Vitaloni. Una gara mozzafiato per un campionato regionale di cross e short truck che si tiene allo stadio Del Conero. L'evento si svolge dalle 8 con partenza alle ore 10. Non mancheranno neppure giochi di ciclismo per bambini dai 6 ai 12 anni.

Le biciclette da ciclocross sono molto simili alle bici da corsa: leggere, con ruote meno rigide e pneumatici tassellati. Le misure del telaio da ciclocross sono più compatte rispetto a quelle di una bici da strada ma con i pendenti più larghi, per poter montare gli pneumatici più larghi e per far scaricare il fango che si accumula durante questo tipo di gare. Un tempo dotati di freni cantilever, ora lo standard sono i freni a disco idraulici, come nelle mountain bike.