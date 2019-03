Tribunale è città: lo spettacolo Paragoghé corre fra i corridoi della giustizia

Per la prima volta in Italia verrà costruito un teatro dentro un tribunale: il Palazzo di giustizia di Ancona diventa il palcoscenico per lo spettacolo Paragoghé/depistaggio che andrà in scena il 23 maggio (con repliche il 24 e 25 maggio) .

La manifestazione Tribunale è città, ricade volutamente nella ricorrenza dell’anniversario della strage di capaci e avrà inizio alle ore 10 con la cerimonia di intitolazione del palazzo di giustizia a Vittorio Salmoni, alla presenza del Sindaco di Ancona e delle massime autorità locali, nazionali, religiose e degli eredi del magistrato. Si procederà poi con l'intitolazione della corte interna del palazzo (a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino) e delle aule di udienza con una cerimonia che si terrà nell'aula di corte d'assise dopo le ore 10,30. Con l'occasione l'associazione nazionale magistrati, presenterà un film intitolato la nuova alba della repubblica. Alle ore 15,30 si terrà un simposio-dibattito di approfondimento su mafia e stragismo in cui si segnala la prestigiosa presenza di Giovanni Canzio, Francesco Del Bene, Nicola Gratteri e Fabio Repici. La giornata si concluderà con lo spettacolo Paragoghé.

I biglietti dello spettacolo (prezzi da 12 euro a 18 euro) saranno in vendita presso la biglietteria del Teatro delle Muse a partire da sabato 13 aprile. Info 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.org - Orari dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13.30 e giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 19.30.