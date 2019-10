Tremenda fiesta: al Clan dance club si balla da paura

Il Clan dance club di Ancona arriva con il suo ritmo scatenato giovedì 31 ottobre per un party da non perdere. Le porte si aprono alle 22.40 dopo l'apericena con i deejay Gianni Hammer in pista "dance" e Renny dj in pista "latina": una combinazione per soddisfare un pubblico vario che può trovare in questa serata sia la dance che la musica latina.



Prezzi: uomo/donna 10 euro intero con drink. Apericena 20 euro con drink e ingresso alla serata Ingresso vietato ai minori di 18 anni.

Per prenotazioni/info: Renny 338 58 799 79.