Trekking tour: alla scoperta delle bellezze di Filottrano

Nell’ambito del Grand Tour della Cultura 2019, la città di Filottrano ha organizzato una iniziativa di riscoperta del territorio. La visita guidata del centro storico intende sviluppare un tema storico-artistico tra Medioevo e Rinascimento.



Si incomincerà dalla chiesa di Tornazzano in cui sono conservati affreschi del ‘400 per poi ripercorre l’omonima via che arrivava al centro storico dove si visiteranno la chiesa di Santa Maria Assunta, le mura castellane, chiesa di San Cristoforo che conserva un ciclo di affreschi dedicare a Giuseppe l’ebreo e Palazzo Accorretti, antica dimora signorile, in cui spicca il salone delle rappresenta con affreschi del tardo Cinquecento. La costruzione, tuttavia, spicca per alcuni aspetti architettonici quattrocenteschi, ossia il rivestimento quattrocentesco delle porte in pietra, la facciata di via Roma e la divisione interna del Palazzo. L’appuntamento sarà davanti alla chiesa di Tornazzano alle ore 10:15 e alle 15:00. L’evento è gratuito. Per maggiori informazioni chiedere alla Biblioteca Emidio Bianchi di Filottrano.

Gallery