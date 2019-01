Trekking: di corsa dal Cardeto alla Cittadella

L'evento Trekking dal Cardeto alla Cittadella prende il via domenica 13 gennaio: l'attività è in collaborazione con Ancona Cammina, e prevede una passeggiata ludico-motoria organizzata dal gruppo di cammino Ancona Cammina, che parte da piazza Roma, risale la città, passando per via del Faro e via Ospizio, arriva al colle Cappuccini all'ingresso Birarelli, quindi si sofferma per una parentesi storica al Faro Antico, a cura dei Sedici Forti di Ancona, prosegue per il parco del Cardeto, costeggiando il cimitero degli ebrei, ridiscende verso piazza Roma, e risale i pendii della città fino alla fortezza di Cittadella passando per via Torrioni. Quindi ridiscende per via Cialdini per tornare al punto di partenza, piazza Roma.



Le due tappe a carattere storico: il Faro e la Fortezza di Cittadella verranno “raccontate” dai volontari dei Sedici Forti di Ancona.

Partenza ore 9.30 in piazza Roma. La camminata ludico motoria di circa 5,5 km, durerà circa 2 ore (escluse le soste).

Per aderire bisogna scrivere all'email sediciforti@gmail.com ed indicare il numero di partecipanti e un riferimento telefonico. Il numero di adesioni è limitato a 80 partecipanti. La partecipazione è libera, sotto la propria responsabilità e autovalutazione delle condizioni fisiche. Si consigliano scarpe comode e abbigliamento adeguato.