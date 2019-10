Il "trapizzino" di Callegari al Wine Not

Sarà la pizza, raccontata in tutte le sue sfaccettature e celebrata da Gambero Rosso nella guida 2020 alle migliori pizzerie d’Italia, ad aprire la nuova stagione di eventi del Wine not?, il locale del Grand Hotel Palace di Ancona, divenuto oramai tappa fissa nel capoluogo marchigiano per gli amanti del vino e gli appassionati gourmet. L’appuntamento con il tradizionale e gustoso piatto, simbolo dell’italianità nel mondo, è per giovedì 24 ottobre, quando, dalle 19.30, il locale aprirà le porte a Stefano Callegari, il mastro pizzaiolo inventore del Trapizzino, il mitico triangolo di pizza bianca farcito con gli ingredienti classici della cucina romana e non solo, street food d’eccellenza divenuto famoso in tutto il mondo.

Un’opportunità da non perdere per assaggiare questa specialità unica nel suo genere, alternativa gourmet ai classici panini imbottiti, ma anche per assistere alla presentazione della guida Pizzerie d’Italia 2020 di Gambero Rosso, affidata alla sua curatrice, Sara Bonamini, e all’imprenditore vitivinicolo e titolare del Wine Not?, Michele Bernetti. Prezzi d’ingresso: 30 euro.