Tramonto in vigna: la cena per aiutare i gatti meno fortunati

Il 2 agosto si tiene la cena di beneficenza nella cantina Lanari a favore del gattile di Osimo e per le colonie feline di Macerata. I proventi della cena serviaranno per acquistare il materiale necessario per costruire ripari e casette per i gatti meno fortunati.



Ecco il menù: Antipasto: misto di bruschette vegane, “parmigiana di melanzane” vegana. Primo: riso con curry di verdure e latte di cocco, secondo: tagliere misto di “salumi vegetali”. Insalata russa vegana e dolce per finire. Cena all'aperto servita al tavolo, un litro di vino ogni 4 persone e acqua inclusi: 19 euro. Info e prenotazioni entro il 31 luglio: Giovanni 328 8777914.