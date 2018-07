Traffico in note: la musica dei Bronco accende il Bugigattolo

Riparte l'appuntamento settimanale con l'evento Traffico in note: giovedì 12 luglio al Bugigattolo di via traffico 4, al via il concerto della band Bronco composta da Tommaso Medi e Alessandro Orlandini. Musica, buon cibo e un clima rilassante sono gli ingredienti di questo appuntamento infrasettimanale.

L'evento è in collaborazione con la trattoria Clarice. Per prenotazioni chiamare lo 071 9946077 o 392 3187233.