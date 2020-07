Tra pomeriggi d'estate e lezioni d'inglese: le attività per bambini a Corinaldo

Partono lunedì 6 luglio le attività estive organizzate dal Comune di Corinaldo per i bambini e per i ragazzi. Per i più piccoli arrivano i "Pomeriggi d'estate". Tutti i lunedì di luglio, dalle ore 18.00 in Piazza Risorgimento ci saranno le "Letture ad alta voce" a cura della biblioteca Comunale e dei lettori volontari di Nati per Leggere. Per i bambini da 3 a 8 anni. Tutti i mercoledì di luglio, sempre dalle ore 18.00 "Imparare l'inglese divertendosi", per i bambini da 6 a 11 anni a cura di English Club e con insegnanti madrelingua.

Inoltre tutti i giovedì dalle 18,00, sempre in Piazza Risorgimento, arriva la baby dance per i bambini da 5 a 10 anni con l'insegnante Debora Formica. Infine prende il via Ready to start - Strumenti smart per il futuro, venerdì 17 e 31 luglio: in Piazza Risorgimento ci saranno per i ragazzi dai 12 ai 17 anni le conversazioni in inglese a cura di English Club. Le attività sono gratuite. La prenotazione è obbligatoria entro le ore 13,30 del giorno di svolgimento (per informazioni: 0717978605 - 0717976356 oppure mail a biblioteca@corinaldo.it)