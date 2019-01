Tout le Cirque: torna al Panettone con "l'onironauta"

Tout Le Cirque, l'attesa rassegna di circo teatro, ormai un classico del teatro Panettone, il terzo teatro di Ancona e contenitore aperto a molteplici esperienze artistiche, apre i battenti sabato 19 gennaio, con inizio alle ore 21.

In scena “L'Onironauta”, spettacolo ironico onirico di e con Filippo Brunetti nel quale un clown, dorme, esplora i sogni, con in spalla un comodino pieno di oggetti, che ogni volta si trasformano in giochi surreali. "L'Onironauta" è ispirato all'argomento dei sogni lucidi ovvero alla capacità, che si può acquisire durante il sonno, di essere coscienti di stare sognando, e quindi vivere un'esperienza onirica in maniera realistica e scegliere di creare situazioni e azioni assurde a scopo di esplorare le infinite possibilità fantastiche del mondo dei sogni. In questo spettacolo il protagonista, con le sue "peripazzie" immaginifiche da bambino e le sue giocolerie comiche con oggetti reali, evoca un sogno, in cui trascende la forza di gravità fino a raggiungere la sensazione di volo con una tecnica teatrale a portata d'uomo senza effetti speciali e dove il giocoliere è un astronauta con i piedi per terra e il clown è un sognatore sveglio. E' uno spettacolo che racchiude le tecniche acquisite del clown teatrale, dell'attore circense e di giocoleria comica con oggetti non convenzionali. La rassegna, patrocinata dal Comune di Ancona e in collaborazione con AMAT, è a cura del Gruppo teatrale Recremisi e da Visionaria. Posto unico, 10 euro, ridotto, 6 euro per studenti e over 65. Info 3293944326