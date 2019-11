Tout le Cirque: al via il nuovo spettacolo d'autunno

Il 23 novembre le luci si accendono al Teatro Panettone dove andrà in scena Giro della piazza, primo spettacolo della rassegna di circo teatro Tout le Cirque, che analogamente a quella dedicata alle compagnie marchigiane, Made in Marche, quest'anno godrà della collaborazione di Marche Teatro. Biglietti: 10 euro, ridotto (studenti, soci, over65) 6 euro e omaggio (bambini fino a 6 anni non compiuti).



Il calendario: Quest'anno i sei spettacoli proposti in cartellone, di cui tre comici, sono tutti scritti, diretti e interpretati da marchigiani doc. A partire dal comico filosofo Cesare Catà, che l'11 gennaio inaugurerà la rassegna Made in Marche con lo spettacolo Sono single perché l'universo è un'aporia ontologica. Ma tutti marchigiani sono anche i 10 attori dell'Antigone, grande produzione del Centro Teatrale Senigalliese, che dopo aver debuttato un mese fa al Teatro La Fenice di Senigallia, tornerà in scena il 15 febbraio al Teatro Panettone.

La rassegna Tout le Cirque, composta da 7 spettacoli e realizzata in collaborazione con la compagnia VisionAria, che da 10 anni, proprio al teatro Panettone, ha la sua scuola di Circo aereo, porterà invece in scena anche artisti attivi oltre i confini regionali e nazionali. Ad esempio la compagnia di Madame Rebiné, che sabato alle 21,15 inaugurerà la rassegna con lo spettacolo Giro della piazza, è attiva soprattutto in Francia, mentre la compagnia Duolinda, che l'8 febbraio metterà in scena La dama demodé, lavora molto in Svizzera.