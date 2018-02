Torneo di realtà virtuale: in palio 120 euro e buoni per i primi classificati

Al via sabato 3 febbraio dalle 14 il primo torneo di realtà virtuale al Paradise playcenter di Jesi. La sfida si svolge ad eliminazione diretta uno contro uno. Per quanto riguarda le premiazioni, i premi sono così distribuiti: il primo classificato vince 120 euro, mentre il secondo e il terzo ricevono dei buoni da spendere in sala giochi.

Il costo dell'iscrizione è di 10 euro e il numero minimo di partecipanti è di 10 persone.