Torneo di biliardino: un giorno tra spondine e frustate per vincere una vacanza

Piazza pertini diventa il regno del calcio balilla per un giorno: venerdì 29 giugno dalle 19.30 a mezzanotte al via il torneo di biliardino al Pertini street pub aperto a tutti. Iscrizione 12€ a coppia con 2 birre 0.4 comprese. Il torneo si svolge a gironi. In palio ci sono i seguenti premi: primo classificato, un viaggio all'Oktoberfest di Monaco messo in palio da www.birraioli.it. Secondo classificato cena per 2 persone e terzo classificato due birre per fare un brindisi allo sport.



Per informazioni e iscrizioni: 346 8832062 (Corrado). Ci si può iscrivere fino alle 19.30 del giorno stesso, alle 21 il torneo ha inizio.