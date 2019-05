Tipicità in blu: il programma della kermesse tra buon pesce, nautica e turismo

Dal 16 al 19 maggio Ancona ospita la sesta edizione di Tipicità in blu. Cibo e pesca, cantieristica e nautica, turismo e cultura, sport e ambiente da vivere con un programma che interpreta alla perfezione l’anima di questa città situata al centro dello spazio adriatico.

Tipicità in Blu è frutto di un laboratorio di co-creatività promosso dal Comune di Ancona in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche ed un nutrito pool di enti locali, associazioni ed aziende partner operanti nei settori della “crescita blu”.

Il programma

Giovedì 16 maggio

9.00-15.00 Mandracchio, Minicrociere dal Mandracchio alla Baia di Portonovo

9.30-12.30 Adriatico LAB - Laboratori per studenti

9.30 Mole-Auditorium Premiazione Concorso Ecologico: "C'era una foglia"

11.00 Mole-Sala Boxe 2.B CONFERENZA INAUGURALE Tipicità in Blu 2019

12.30 Mole-Sala Boxe 2.B Conferenza stampa "Welcome to Ancona"

17.00 Mole-Sala Boxe 2.B Seminario "Gusto e benessere oltre la dieta: alimentazione e attività fisica, il binomio dello stile mediterraneo". Città Circuito Menù in blu e Aperiblu



Venerdì 17 maggio

9.00-15.00 Mandracchio Minicrociere dal Mandracchio alla Baia di Portonovo

9.30-12.30 Città Adriatico LAB - Laboratori per studenti

9.30 Mole-Sala Rivellino Workshop "Valorizzazione del pescato locale e marketing

della ristorazione"

11.00 Mole-Sala Boxe 1.B Inaugurazione Mostra "La pesca in Ancona: dalla vela al

motore"

11.30 Mole-Sala Boxe 2.B GIORNATA DELLA CANTIERISTICA - “La cantieristica

navale nelle Marche: politiche di sviluppo e innovazioni

tecnologiche"

13.30 Mole-Sala Boxe 2.B Banco d'assaggio dei vini da pesce marchigiani

14.30-16.30 Mole-Sala Boxe 2.B Matching tra cantieri navali ed imprese manifatturiere subfornitrici

16.00 -20.00 Mole-Sala Boxe 1.B Mostra "La pesca in Ancona: dalla vela al motore"

17.00 Mole-Sala Boxe 2.B Presentazione dell'antologia "Marche d'Autore", di AA.VV.

20.00 Mole-Magazzini TabacchiPresentazione con degustazione "Il cooking book degli Archi" Città Circuito Menù in blu e Aperiblu

Sabato 18 maggio

8.30-13.30 Marina Dorica Contest di pittura su vela "Ancona e l'ambiente"

9.00-19.00 Marina Dorica Visita alla Goletta Verde di Legambiente

9.00-15.00 Mandracchio Minicrociere dal Mandracchio alla Baia di Portonovo

9.30-16.30 Mole-Sala Boxe 1.B GIORNATA DELLA PESCA

10.00-17.00 Partenza Mandracchio CANTIERI APERTI - Visita a Fincantieri

10.00-22.00 Mole-Sala Boxe 1.A Mostra d’arte tintoria “Natural Color Culture - Blu Story"

10.30-18.00 Partenza Mandracchio Blu Tour: "Ancona, la storia di una città che da secoli abbraccia il mare"

11.00-21.00 Mandracchio BLU VILLAGE: a tavola con i pescatori al Mercato Ittico

14.00 Marina Dorica SAILING CHEF - Regata gastronomica

15.00-19.00 CNR OPEN DAY CNR-IRBIM - Visita guidata

16.00-22.00 Mole-Sala Boxe 2.A Salone IL CONERO NEL CALICE, rassegna dei vini del Conero accompagnati da produzioni gastronomiche di qualità

16.00-20.00 Mole-Sala Boxe 1.B Mostra "La pesca in Ancona: dalla vela al motore"

16.30 Mole-Sala Boxe 1.B Conferenza "La pesca in Ancona: dalla vela al motore"

17.00 Mole-Foyer bar"Enea profugo - Un epico viaggio mediterraneo", con Andrea Caimmi

17.00 Marina Dorica Premiazione Sailing chef, pittura su vela ed "ecomostri"

18.00 Mole-Sala Didattica “Fluido come l'acqua", esperienza di yoga e meditazione

18.00 Mandracchio LO SPETTACOLO DELLA PESCA e premio PAVESE AZZURRO, con MARCO ARDEMAGNI

18.30 Mole-Sala Boxe 2.C Degustazione guidata "Rossi sul mare", con Roberto Orciani

19.30-21.00 Mole Brindisi sul Marciaronda con defileé in blu

19.30 Mole-Sala Boxe 1.B "Pesce finto o pesce vero?", laboratorio espositivo e pratico

21.00 Mole-Auditorium "I mondi sommersi", con ROBERTO GIACOBBO Città Circuito Menù in blu e Aperiblu



Domenica 19 maggio

9.00-15.00 Mandracchio Minicrociere dal Mandracchio alla Baia di Portonovo

10.00-22.00 Mole-Sala Boxe 1. A Mostra d’arte tintoria “Natural Color Culture - Blu Story"

10.00-13.00 Mole-Sala Boxe 1.B Mostra "La pesca in Ancona: dalla vela al motore"

10.00-17.00 Partenza Mandracchio CANTIERI APERTI - Visita a Fincantieri

10.30-18.00 Partenza Mandracchio Blu Tour: "Ancona, la storia di una città che da secoli

abbraccia il mare"

11.00-21.00 Mandracchio BLU VILLAGE: a tavola con i pescatori al Mercato Ittico

15.00-20.00 Mole-Sala Boxe 1.B Mostra "La pesca in Ancona: dalla vela al motore"

16.00 Mole-Sala Boxe 1.B Presentazione del libro "I pescatori di Ancona, dal fascismo

agli anni '70" di Maria Grazia Salonna

16.00-22.00 Mole-Sala Boxe 2.A Salone IL CONERO NEL CALICE, rassegna dei vini del

Conero accompagnati da produzioni gastronomiche di qualità

17.00 Mole-Sala Boxe 1.B Presentazione del libro "Con gli occhi della gratitudine" di Giorgio Bisirri

18.00 Mandracchio "Capolinea 1/4 - Dal rione della fettina a Tavernelle…

passando per gli Archi", POP-TOUR di narrazione del CDC-Collettivo Delirio Creativo

18.30 Mole-Sala Boxe 2.C Degustazione guidata "Conero: quello che non è rosso",

con Fabio Fiorillo

19.30-21.00 Mole Brindisi sul Marciaronda

19.30 Mandracchio Blu Village Jazz Città Circuito Menù in blu e Aperiblu