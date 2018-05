Tipicità in blu 2018, ecco il programma degli eventi

BLU VILLAGE AL MANDRACCHIO

19-20 maggio, h. 11.00-22.00

A TAVOLA DAI PESCATORI: al Mercato ittico all’ingrosso, il villaggio dei sapori

di mare con i ristoratori di Portonovo. In degustazione: sardoni a scottadito,

moscioli di Portonovo, frittura adriatica, raguse&bombetti, seppie, totani ed altre

delizie di mare.

Dalla comunità dei vignaioli: selezione di vini marchigiani.

Dal mare nostrum: Durazzo (Albania).

Voci di mare

Danze tradizionali dal Paese delle Aquile, a cura di Associazione Aquila (sabato 19 maggio, h. 19.30)

Blu Village Jazz, a cura di Cantieri Musicali Ancona (domenica 20 maggio, h. 20.00)

Archi di parole: il racconto del Rione dei pescatori, a cura di Marchingegno Srl e CDC - Collettivo Delirio Creativo. Con i ragazzi delle scuole superiori di Ancona (sabato 19 maggio, domenica 20 maggio, h. 17.30-19.30)

ARENA DEL MARE: TRA MANDRACCHIO E MOLE

18-19- 20 maggio, partenze h. 10.00-15.00

MINI CROCIERE DAL MANDRACCHIO ALLA BAIA DI PORTONOVO

L’esperienza del water front di Ancona, vissuta dal mare. Con degustazione a

bordo. Info e prenotazioni: Enrico 335.6109374

Domenica 20 maggio, h. 18.00

ANCONA E VENEZIA: MILLE ANNI DI STORIA IN COMUNE

Rievocazione storica della fratellanza del 1848 con la spedizione della nave “Roma”. Banchina Giovanni da Chio (lato Associazione Stamura). A cura di CDC-Collettivo Delirio Creativo, regia di Rosetta Martellini.

ALLA MOLE

Sabato 19 e Domenica 20, ore 11.00-20.00

IL CONERO NEL CALICE: Salone delle biodiversità, nel calice e non solo!

Rassegna dei vini del Conero accompagnati dalle produzioni alimentari di qualità, a cura di

Marchigianamente.

Sabato 19 ore 14.00-20.30 e Domenica 20 ore 11.30-20.00

IL MARE NEI LIBRI: mostra-mercato.

Editori e librai di Ancona propongono storie di mare e letture di vario genere, a cura di Italic & Pequod

giovedì 17

h 09.30 Premiazione del concorso “Una fiaba dedicata al mare”, a cura di Spazio Ambiente

h 11.00 CONFERENZA INAUGURALE “TIPICITÀ IN BLU 2018”

venerdì 18

h 09.00 Conferenza di lancio progetti ARIEL e DORY, a cura di Regione Marche

sabato 19

10.00 Incontro partecipativo del Flag Marche Centro

16.30 Degustazione guidata: “Quale Conero?”, con Valerio Briss

16.30 Tipicità for Kids: “Ortaggi. Di stagione e di territorio”, laboratorio a cura di

Coop Alleanza 3.0

16.30 Adriatico LAB: “Il mare a tavola”, a cura di Biomedfood

17.00 Adriatico LAB: “Il mare Zen”, a cura di Carlotta Hinna - Shakty Yoga Club

18.00 Tipicità for Kids: “Il mio erbario”, a cura di Coop Alleanza 3.0

18.00 Il laboratorio di Filotea

18.30 ACCADEMIA ORO DI MARE: Premio Pavese Azzurro

22.00 MEDITERRANEO, LE RADICI DI UN MITO. Con Mario Tozzi

domenica 20

10.30 Adriatico LAB: “Ecosistema marino, facciamo salvaguardia”, a cura di CEA

- La Marina Ecoidee

11.00 Degustazione guidata: “Montepulciano, espressioni e terroir”, con Stefano

Isidori

16.30 Tipicità for Kids: “Il mio erbario”, a cura di Coop Alleanza 3.0

16.30 Degustazione guidata: “Il naturale non esiste o forse si!”, con Roberto

Orciani

18.00 Tipicità for Kids: “Ortaggi. Di stagione e di territorio”, laboratorio a cura di

Coop Alleanza 3.0

MOSTRE ALLA MOLE

Henri CARTIER-BRESSON

ANTONIO LIGABUE: Il realismo della scultura

SAILING CHEF A MARINA DORICA

sabato 19

08.30 Contest di pittura su vela “Ancona e la pesca”.

14.00 REGATA GASTRONOMICA

La sfida si gioca tra competizione velica e cucina di bordo.

16.00 OLTRE IL LIMITE: talk show condotto da Andrea Carloni. Storie di vela

e di mare raccontate dai protagonisti, con: Alberto Rossi, Daniele

Malavolta, Andrea Cionna, Francesco Filoni, Gianluca Spinozzi

e Claudia Rossi.

17.30 Cerimonia di premiazione e concerto in collaborazione con P.I.F.

IN CITTÀ

sabato 19 maggio h16.00 Open Day CNR

Visite guidate dell’Istituto CNR-ISMAR, durante le quali saranno illustrate

le tematiche delle ricerche svolte. Su prenotazione.

da martedì 15 a domenica 20 maggio

MENÙ IN BLU

APERIBLU