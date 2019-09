Tina Modotti, fotografa e rivoluzionaria: il vernissage alla sala delle Lance

Dal 4 al 29 settembre Ostra celebra il mito di Tina Modotti, artista eclettica, ospitando presso la sala delle Lance una mostra esclusiva a lei dedicata dal titolo: "Tina Modotti, fotografa e rivoluzionaria". L'inaugurazione è alle ore 18 presso la sala grande del Comune della cittadina. L'esposizione sarà visibile dalle 17 alle 20 ad ingresso libero.

Tina Modotti è considerata una delle più grandi fotografe dell'inizio del XX secolo, nonché una figura importante e controversa del comunismo e della fotografia mondiale. Opere della produzione fotografica della Modotti sono conservate nei più importanti istituti e musei del mondo, fra i quali l'International Museum of Photography and Film at George Eastman House di Rochester (New York), il più antico museo del mondo dedicato alla fotografia e la Biblioteca del Congresso (Library of Congress), la biblioteca nazionale degli Stati Uniti a Washington.