Ti Ci Porto festival: il concerto degli Smile apre la kermesse

Arriva Ti Ci Porto Festival al Porto Antico: si parte giovedì 14 giugno dalle 18.30 con un aperitivo-cena curato dalla Bontà delle Marche e da altre realtà dell’enogastronomia locale (Farinando con le sue pizze gourmet, il Saint George pub, l’azienda Nisi specializzata in fritture) con un menù per tutti i gusti, per proseguire poi alle 21.30 con il concerto degli Smile Group. Il sestetto anconetano metterà in scaletta il repertorio dei grandi successi della canzone italiana degli ultimi decenni interpretando quei brani che ormai sono nella memoria e nel cuore di tutti. I membri della band sono Claudio Badalini (chitarrista e cantante), Paolo Fiorini (chitarrista), Daniela Canova (cantante), Tony Gulizia (tastierista), Corrado Baldini (batterista), ed Enrico Micantonio (bassista).

L'evento è gratuito e dà il via ad una serie di concerti e iniziative musicali che partono il 20 giugno.