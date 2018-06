Ti Ci Porto Festival, inaugurazione con il concerto degli Smile Group

Ormai manca davvero poco all’inizio della kermesse più attesa dell’estate anconetana, Ti Ci Porto Festival al Porto Antico. Si parte giovedì 14 giugno dalle 18.30 prima un aperitivo-cena curato dalla Bontà delle Marche e da altre importanti realtà dell’enogastronomia locale (Farinando con le sue pizze gourmet, il Saint George pub, l’azienda Nisi specializzata in fritture) con un menù per tutti i gusti, per proseguire poi alle 21.30 con il concerto degli Smile Group. Lo storico sestetto anconetano metterà in scaletta il repertorio dei grandi successi della canzone italiana degli ultimi decenni interpretando quei brani che ormai sono nella memoria e nel cuore di tutti. I membri della band sono Claudio Badalini (chitarrista e cantante), Paolo Fiorini (chitarrista), Daniela Canova (cantante), Tony Gulizia (tastierista), Corrado Baldini (batterista), ed Enrico Micantonio (bassista).

Il Porto Antico grazie al Ti Ci Porto Festival, torna per il terzo anno consecutivo ad essere punto di riferimento della vita ricreativa e artistico-culturale del capoluogo. Gli spazi contigui al Molo Rizzo di oltre 3mila metri quadrati e il grande palco centrale si animeranno ogni sera fino a metà settembre con oltre 100 eventi (concerti live, spettacoli di teatro e di danza, conferenze, dj set, rassegne tematiche e spettacoli per bambini) pensati per tutta la cittadinanza, turisti e visitatori. Come lo scorso anno l’organizzazione del Ti Ci Porto Festival è gestita dalla Bontà delle Marche mentre la direzione artistica è affidata a Tommaso Aveta, che ha predisposto il cartellone nel rispetto dei valori di “apertura, inclusione, intergenerazionalità e interculturalità”.

Tra gli ospiti che si alterneranno in questa lunga estate ricordiamo artisti di altissimo livello come il rapper Tormento (20 giugno), i Real Rockers (22 giugno), la crew che porterà sulla scena dorica il Rockers Reggae, uno stile dove la cultura giamaicana si incontra con i suoni hip hop, e la Alien Army Crew (il 18 luglio), “il più grande ensemble di talenti e folli che l’Italia abbia mai visto operare su un giradischi”. E ancora il rapper, autore e compositore Frankie hi-nrg (19 e 20 luglio), Nada, (23 e 24 agosto), interprete di successi senza tempo come “Ma che freddo fa” o “Amore disperato”, i Têtes de Bois (31 agosto), protagonisti da oltre 20 anni della scena folk rock italiana.

Sul palco saliranno anche i più talentuosi fra gli artisti locali mentre grazie alla collaborazione avviata quest’anno con l’Università Politecnica delle Marche sulla scena di Ti Ci Porto arriveranno anche docenti e professori di conclamato spessore scientifico che terranno un ciclo di incontri divulgativi, per informare il pubblico, ma anche divertire.

Il programma completo è consultabile qui: http://www.ticiportofestival.com/media/ticiporto_programma_2018.pdf

Le informazioni e le news saranno condivise anche sul sito ufficiale della rassegna e sui canali social:

https://www.facebook.com/ticiportofestival/

https://www.instagram.com/ticiportofestival/