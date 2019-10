The Yapwilli: la fonte della Serpe torna con un "concerto horror"

Sabato 5 ottobre alla Fonte della Serpe di Osimo Stazione una serata di arte e musica con la band THE YAPWILLI HORROR PICTURE SHOW. Maestro d’arte, grafico e autodidatta, prosegue la sua formazione artistica nei primi anni ’90 in Francia dove vive per 7 anni, venendo a contatto con le principali avanguardie di quel periodo.

Eclettico nel ricercare una possibile mappa per decifrare il comportamento umano, i suoi personaggi abitano realtà fantastiche, immaginarie, sono creature che appartengono al nostro tempo, che vivono di energia positiva, le sue opere, sospese tra passato e futuro, ci inviano i “messaggi di amore” dell’artista, affinchè si arrivi a parlare un linguaggio universale, quello dell’Amore Cosmico, l’arma più potente per distruggere le ingiustizie di questo pianeta.

Negli ultimi anni assume la direzione artistica di diversi festival, il più recente e noto nella nostra zona, il festival AnconaCrea un progetto promosso dall’Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili del Comune di Ancona e dal Fondo Mole Vanvitelliana che contempla diverse esposizioni, performance, laboratori, street art e installazioni nel centro di Ancona.



