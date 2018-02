Beneficenza in musica, rivivono gli anni '60 con “The Wanted” e i “Tabù”

Gli anni '60 in musica con i mitici “The Wanted” e i “Tabù”. I due gruppi saranno i protagonisti della serata di venerdì al Teatro del Guasco – Museo del Giocattolo di Ancona. Si inizia alle 20.30 con apericena per poi dare spazio alla musica con l’alternanza dei gruppi musicali. La serata è benefica ed è rivolta a Medici Senza Frontiere. Al fine di conoscere meglio l’operato dell’organizzazione internazionale è prevista la proiezione di un filmato esplicativo. La presentazione della serata è a cura della giornalista Agnese Testadiferro. L’organizzazione è a cura dei volontari di Medici Senza Frontiere in collaborazione con Gianpaolo Esse e il Teatro del Guasco. Preziosi gli sponsor: Atelier Emè, Istituto di bellezza Centro Elisir, Golden Cadillac di Jesi, Free Home compagnia di servizi di comunicazione, Enjoy Premium, Radio Tua Ancona.

L’iniziativa è la prima di un calendario di iniziative benefiche in procinto di realizzazione. Prenotazioni, anche tramite Whatsapp, ai numeri 327 8576100 o 333 6570064.