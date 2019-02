The Thread: diciotto ballerini per raccontare Teseo e il minotauro

Prosegue al Teatro delle Muse di Ancona il programma della Stagione di Danza 18/19. Il cartellone proposto quest’anno tra compagnie internazionali e formazioni italiane, ha fatto registrare un decisivo incremento del pubblico. L’1 e 2 marzo l’appuntamento è con l’anteprima di The Thread regia e coreografia del visionario Russell Maliphant, musica dell’artista greco, vincitore di un Oscar, Vangelis avrà poi la world premiere a Londra dal 15 al 17 marzo. Lo spettacolo è coprodotto da Lavris, Teatro Megaron di Atene, Sadler’s Wells di Londra, in collaborazione con Marche Teatro. Diciotto i danzatori in scena, disegno luci di Michael Hulls, costumi di Mary Katrantzou, il concept è di Georgia Iliopoulou. The Thread è il nuovo spettacolo di danza messo in scena dal pluripremiato coreografo britannico Russell Maliphant, considerato uno degli artisti più quotati e interessanti della sua generazione.

La performance è accompagnata dall’esplosione elettronica delle musiche composte da Vangelis, artista greco di fama mondiale. La visione artistica è supportata e completata dell’innovativo disegno luci di Michael Hulls e dai visionari costumi di Mary Katrantzou, insieme a un cast di diciotto danzatori. L’opera si ispira al mito di Teseo e il Minotauro. The Thread (“Il Filo”) è la linea che corre attraverso il tempo e connette il presente al passato: dai Tempi Antichi all’Era Bizantina, dall’abissale oscurità del Medioevo ai Tempi Moderni e al futuro che deve ancora venire. Chiusi nella realtà delle nostre frenetiche vite, tutti i problemi ci sembrano insormontabili e diventano i nostri personali “Minotauri”. Ci dimentichiamo di respirare. Ma poi inciampiamo su un qualcosa che sembra non avere né capo né fine. Siamo costretti a fermarci, a respirare e improvvisamente tutto ci sembra più chiaro e il labirinto della nostra mente si dipana. Tutto sembra avere un senso: il Minotauro non esiste. Non è mai esistito. Ma “il Filo” (“the Thread”), la linea della vita, esiste. Tutto quello che dobbiamo fare è avere fiducia e lasciare che “il Filo” ci riporti alla luce. Il cartellone di danza si chiude (21 marzo) con Aterballetto in Tempesta, coreografia di Giuseppe Spota e musiche originali di Giuliano Sangiorgi. Spettacolo fuori abbonamento: intero €15 – ridotto €10 (prezzo riservato agli abbonati). Tempesta Platea intero €30 – ridotto €25. Prima galleria intero €25 – ridotto €20.