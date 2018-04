The Music picnic: il primo maggio si balla in una location storica

Il primo maggio si festeggia con musica e buona compagnia all'Eremo dei Frati Bianchi di Cupramontana. Situato nella profonda gola del Fosso del Corvo, al via il pic nic alternativo per rilassarsi al sole, assorbire l’atmosfera rilassante nella quiete dei Frati Bianchi magistralmente descritte nelle opere del Bartolini, ballare, passeggiare e far festa fino a notte.

Il 1 Maggio la selezione musicale rock è affidata a Bruno di Transilvania e la notte allo stage del party Fuoriorario dei deejay David Scaloni, Lorenzino e Klén. L'ingresso è aperto a tutti e gratuito.