"The Last Dream" chiude un' era al Conero Golf Club, il programma del closing party

Ultimo party targato Eventi Divertenti al Conero Golf Club e gli storici organizzatori vogliono chiudere in bellezza. L'appuntamento, riservato a un pubblico adulto, è per sabato 24 agosto con "The last dream". Due saranno i palchi dove si terrà l’intrattenimento musicale e danzante, l'ambiente house, rnb, hit nella piscina del club vedrà protagonisti Nicola Pigini dj reduce dal dj Tour del Giro d'Italia e Andrea Paladini dj, mentre nel nuovo ambiente della Happy troveremo la family Kasino Latino con Marco Merra e Francesco Coronelli e tutti i loro fantastici ballerini che alterneranno i ritmi latini, Reggaeton, Hip Hop, a quelli di Dj Roberto Gardelli che proporrà la migliore dance degli anni '90 ed italiana.

Le porte del Club apriranno sin dalle 23.00 con la possibilità di essere inseriti nella lista ridotti fino alle 0.30. C'è anche la possibilità di acquistare prevendite salta fila se si pensa di arrivare dopo le 0.30. Lo staff raccomanda l'eleganza e consiglia in ogni caso di arrivare entro la mezzanotte, proprio per evitare il periodo di maggiore afflusso che è dopo la mezzanotte. «L'ideale sarebbe arrivare sin dalle ore 23.00- dicono gli organizzatori - per potersi godere il club del Golf immerso nel meraviglioso parco del conero». E' gradita l'eleganza ed è prevista la selezione all'ingresso.

Il programma

h. 20.00 Dinner

h. 22.30 Opening Party

HOUSE POOL AREA:

House Music_Hit

Nicola Pigini Dj_Andrea Paladini Dj

HAPPY GREEN AREA:

Dalle 22.30 all' 1.00 Salsa, Bachata,Reggaeton, Hip Hop

Dall'1.00 Flower power Party Dance ‘90_2000

Marco Merra Dj Roberto Gardelli Dj

ANIMAZIONE by Kasino Latino

Prezzi:

Ingresso ridotto con drink €15 donna / €18 uomo in lista entro le ore 0.30.

Tavoli riservati su prenotazione da €30 nelle zone: HOUSE POOL AREA, TOP PRIVE, HAPPY GREEN AREA

Info e prevendite

Tel. o Whatsapp al 3929771864 Alex

Prevendite Salta fila disponibili dalle ore 12.00 di venerdì 23 alle ore 20.00 di sabato 24 agosto, online al seguente link