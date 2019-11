The Jammers feat. Sara Jane Ghiotti: arriva il concerto jazz sotto l'albero

Venerdì 29 novembre torna il Natale in musica con un appuntamento sul palco sotto l'albero di Piazza Roma. Ad allietare l'ultimo venerdì di novembre ci pensano i The Jammers feat. Sara Jane Ghiotti.

The Jammers è un trio energico e affiatato, formato da Alessandro Fariselli al sax tenore, Sam Gambarini all’organo e Fabio Nobile alla batteria. Il loro sound si rifà a quello delle formazioni degli anni ’60, nelle quali l’organo riesce muoversi agilmente tra gli stili jazz, funk, blues e soul Jazz. Allo stesso tempo, però, resta ben riconoscibile la personalità di ciascuno dei tre musicisti, che conferiscono al progetto la loro unicità musicale, maturata grazie alle singole esperienze artistiche fatte nel corso della loro carriera. Il loro percorso li ha visti al fianco di artisti internazionali come Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Paolo Fresu, Jimmy Haslip, Karima, Mario Biondi, Frank McComb. Per questo concerto natalizio si avvalgono della collaborazione di Sara Jane Ghiotti, cantante, compositrice e arrangiatrice. L'evento è gratuito e ha inizio alle ore 18.